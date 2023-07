Temperature in flessione

Caronte si ritira. Il caldo estremo dà una tregua in Sicilia per la giornata di mercoledì 26 luglio. Temperature in flessione di una decina di gradi e quindi verso valori più consoni alla consuetudine del periodo estivo.

Tempo assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Temperature in flessione

Scendono notevolmente le temperature. Caldo certamente ma senza i valori estremi che hanno caratterizzato le ultime 48 ore.

Massime previste tra i 28 ed i 36 gradi. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 37 a Catania, 28 ad Enna, 30 a Messina 31 a Palermo, 35 a Ragusa, 33 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata ci saranno le ultime precipitazioni sul Triveneto mentre altrove il bel tempo sarà prevalente. Temperature stazionarie.

Centro: Mercoledì, anticiclone africano Caronte in ritirata; tempo stabile e soleggiato ma meno caldo e afoso rispetto ai giorni scorsi.

Sud: Giornata stabile e soleggiata ovunque; temperature meno roventi dappertutto, picchi di 34 gradi solo in Puglia. Venti settentrionali.

Per giovedì 27 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: Giornata stabile e soleggiata su tutti i settori, temperature massime e minime in generale calo ovunque. Venti meridionali.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, in un contesto termico meno rovente ovunque.

Sud: Pressione stabile. Dal mattino fino a sera avremo condizioni di tempo ampiamente stabile. Temperature massime e minime in calo.

Venerdì 28 luglio

Nord: La giornata risulterà ampiamente soleggiata, da segnalare soltanto qualche rovescio pomeridiano lungo le Alpi. 32 gradi in Emilia.

Centro: La giornata risulterà ampiamente soleggiata, da segnalare soltanto qualche addensamento nuvoloso sulla Toscana; temperature stazionarie.

Sud: La giornata risulterà soleggiata dal mattino fino a sera, in un contesto termico che vedrà le temperature massime aumentare lievemente.

