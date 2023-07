Per mercoledì 26 luglio è attesa una tregua

Ancora caldo infernale in Sicilia per la giornata di martedì 25 luglio. L’anticiclone Caronte continua ad opprimere l’isola con temperature record, rischi incendi alto in moltissime province e bollino rosso nelle tre città ma con valori attorno ai 45 gradi in molte località. Una situazione del tutto simile a quanto visto ieri.

Sul fronte meteo il campo di alte pressioni garantisce tempo assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Bollino rosso

Ennesima giornata da bollino rosso in Sicilia. Lo indica il nuovo avviso della protezione civile regionale. La nota 152 relativo al rischio incendi ed ondate di calore parla di 41 gradi percepiti a Catania e di 38 a Palermo e Messina.

Per la giornata di mercoledì 26 luglio, invece, 40 gradi di massima percepita a Catania con bollino rosso annesso. Piccola “tregua” a Palermo e Messina: 35 gradi percepiti di massima e bollino giallo dopo diversi giorni di bollino rosso.

Si estende, però, il rischio incendi nell’isola. La situazione già drammatica da diverse ore potrebbe continuare. Pericolosità alta e livello di allerta massimo nel Catanese, Ennese, Messinese, Palermitano, Siracusano e Trapanese. Nelle altre province livello di pericolosità medio e preallerta arancione.

Temperature ancora infernali

Anche per martedì 25 luglio le temperature si presentano infernali. Massime comprese tra i 35 ed i 46 gradi.

Previsti 41 gradi ad Agrigento, 40 a Caltanissetta, 44 a Catania, 37 ad Enna, 41 a Messina, 40 a Palermo, 41 a Ragusa, 46 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata giungeranno forti temporali con grandine e intense raffiche di vento soprattutto sulle zone di pianura del Nord. Ancora decisamente caldo in Emilia.

Centro: Martedì, anticiclone africano Caronte sempre presente, ma un po’ indebolito su alcune zone, specie in Toscana dove ci sarà qualche pioggia e temporale anche di forte intensità.

Sud: Super fiammata di Caronte pertanto la giornata sarà ampiamente soleggiata con cielo sereno e temperature massime oltre i 38 e 41 gradi.

È prevista una tregua per mercoledì 26 luglio. Caronte si allontana ed allenta la presa ed è previsto un calo delle temperature rilevante anche di oltre 10 gradi. Si aprirà finalmente una fase meteorologica più consona ai canoni dell’estate mediterranea, calda – ma senza picchi estremi – e con qualche acquazzone diurno sull’Appennino.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: In questa giornata ci saranno le ultime precipitazioni sul Triveneto mentre altrove il bel tempo sarà prevalente. Temperature stazionarie.

Centro: Caronte inizia ad abbandonare l’Italia sotto la spinta di venti più freschi; il bel tempo sarà assicurato mentre le temperature massime si fermeranno a 31 gradi sul Lazio.

Sud: anche qui l’anticiclone Caronte si prepara ad allontanarsi, giornata stabile e soleggiata ovunque; temperature meno roventi dappertutto, picchi di 35 gradi solo in Puglia. Venti che si dispongono dai quadranti settentrionali.

Giovedì 27 luglio

Nord: Giornata stabile e soleggiata su tutti i settori, temperature massime e minime in generale calo ovunque. Venti meridionali.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, in un contesto termico meno rovente ovunque.

Sud: Pressione stabile. Dal mattino fino a sera avremo condizioni di tempo ampiamente stabile. Temperature massime e minime in calo.