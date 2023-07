Il Meteo in Sicilia, nuova impennata di Caronte, caldo opprimente ovunque e punte di 47 gradi – LE PREVISIONI

24/07/2023

L’anticiclone Caronte continua ad imperversare in Sicilia con nuove fiammate e nuove vette di caldo. Avvio di settimana complicato per via delle altissime temperature, a tratti opprimenti. Massime che possono anche a raggiungere i 47 gradi.

Per quanto riguarda le condizioni meteo, su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno e Canale da quasi calmo a mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Rischio incendi alto in tre province

L’avviso 152 della protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischio incendi indica che sarà una giornata difficile in tre province dell’isola sul pericolo di roghi. Pericolosità massima e rischio più alto a Palermo, Trapani ed Enna. Nelle altre sei province preallerta arancione e pericolosità media.

Non vengono indicate ondate di calore ma con temperature ampiamente sopra i 40 gradi quasi ovunque ci sarà sicuramente da fare attenzione per la salute.

Temperature infernali

Massime caldissime in Sicilia. Valori massimi tra i 38 ed i 47 gradi. Previsti 40 gradi ad Agrigento, 42 a Caltanissetta, 40 a Catania, 38 ad Enna 38 a Messina, 45 a Palermo, 41 a Ragusa, 47 a Siracusa, 45 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Qualche forte temporale interesserà i settori alpini e prealpini, in possibile estensione alle zone pianeggianti. Altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima caldo.

Centro: Rinforzo di Caronte pertanto oltre al sole che sarà prevalente, le temperature massime torneranno a raggiungere picchi di 38-39 gradi.

Sud: Nuova fiammata di Caronte e così la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e temperature massime ancora prossime ai 41 gradi, anche superiori nelle zone interne siciliane e sarde.

Per martedì 25 luglio, atteso il picco

Caronte dovrebbe arrivare al suo picco nella giornata di martedì 25 luglio. Attese temperature altrettanto alte con valori prossimi o superiori ai 40 e passa gradi.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.

Nord: In questa giornata giungeranno forti temporali con grandine e intense raffiche di vento su gran parte delle regioni. Caldo in generale attenuazione, ma attenzione all’afa.

Centro: Caronte al top e così la giornata sarà soleggiata con cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 37 gradi su Toscana, Lazio e Umbria.

Sud: Super fiammata di Caronte pertanto la giornata sarà ampiamente soleggiata con cielo sereno e temperature massime oltre i 38 e 42 gradi.

Mercoledì 26 luglio

Nord: In questa giornata ci saranno le ultime precipitazioni sul Triveneto mentre altrove il bel tempo sarà prevalente. Temperature stazionarie.

Centro: Caronte meno caldo, ma presente per cui il bel tempo sarà assicurato mentre le temperature massime si fermeranno a 34 gradi sul Lazio.

Sud: fine del caldo estremo di Caronte. Cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque, picchi di 35-36 gradi in Puglia.