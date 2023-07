Lunedì 24 luglio, il caldo aumenta

Caronte non si ferma. L’anticiclone continua a stringere la Sicilia nella sua morsa afosa ed anche per la giornata di domenica 23 luglio la Sicilia boccheggia. Massime tra i 38 ed i 41 gradi e nuovo bollino rosso a Palermo, Catania e Messina.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Ennesima giornata da bollino rosso

Nuova giornata da bollino rosso in Sicilia. Lo indica l’avviso 151 della protezione civile regionale relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi.

A Palermo indicata una temperatura massima percepita di 39 gradi. Uno in più a Catania e Messina.

Sul fronte rischio incendi invece pericolosità alta ed allerta massima (di colore rosso) nel Ragusano. Pericolosità media e preallerta arancione nelle restanti otto province dell’isola.

Temperature roventi

Ancora roventi le temperature in Sicilia. Massime indicate tra i 38 ed i 41 gradi.

Previsti 39 gradi ad Agrigento, 40 a Caltanissetta, 39 a Catania, 38 ad Enna, 39 a Messina, 38 a Palermo, 40 a Ragusa, 41 a Siracusa, 41 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Torna l’anticiclone e così in questa giornata a parte una nuvolosità più presente sui settori alpini, per il resto cielo poco nuvoloso.

Centro: In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature massime piuttosto calde e fino a 35 gradi.

Sud: Domina l’anticiclone Caronte di conseguenza la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima rovente

Lunedì 24 luglio, il caldo aumenta

Una ulteriore avvezione d’aria eccezionalmente calda dal Nord Africa determina temperature estreme, prossime o persino superiori alla soglia dei 44-46°C nelle aree interne della Sicilia, con particolare riferimento all’entroterra trapanese e palermitano, alle valli nissene, all’Ennese orientale, alla Piana di Catania e al Siracusano.

Afa molto accentuata ed elevati indici di disagio bioclimatico lungo i tratti costieri interessati dalle brezze marine e nei grandi centri urbani, specie tra la sera e la notte.

Minime tropicali, ovunque comprese tra 25 e 32°C. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Qualche forte temporale interesserà i settori alpini e prealpini, mentre altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima caldo.

Centro: Rinforzo di Caronte pertanto oltre al sole che sarà prevalente, le temperature massime torneranno a raggiungere picchi di 38 gradi.

Sud: Nuova fiammata di Caronte e così la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e temperature massime ancora prossime ai 41 gradi.

Martedì 25 luglio

Nord: In questa giornata giungeranno forti temporali con grandine e intense raffiche di vento su gran parte delle regioni. Caldo in Emilia.

Centro: Caronte al top e così la giornata sarà soleggiata con cielo poco nuvoloso e temperature massime fino a 37 gradi su Toscana, Lazio e Umbria

Sud: Super fiammata di Caronte pertanto la giornata sarà ampiamente soleggiata con cielo sereno e temperature massime oltre i 38 e 41 gradi.