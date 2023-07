Temperature roventi

L’azione di Caronte non si ferma in Sicilia. Ed anche per la giornata di sabato 22 luglio, afa e caldo da bollino rosso con temperature massime roventi prossime ai 40 gradi in molte città e punte sui 43. Le ondate di calore, dunque, non si placano e nei prossimi giorni la situazione non dovrebbe variare più di tanto.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Ancora bollino rosso

Ancora bollino rosso dunque. Il nuovo bollettino della protezione civile regionale (il 150) relativo alle ondate di calore e rischio incendi indica questa condizione a Palermo, Catania e Messina. Temperatura massima di 40 gradi percepiti nel capoluogo siciliano e nel capoluogo etneo; 39 nella città dello Stretto.

La situazione sarà pressoché identica anche per domenica 23 giugno: valore massimo percepito di 40 gradi a Catania; 39 a Palermo e Messina.

Pericolosità media e preallerta arancione per quanto riguarda il rischio incendi in tutte e nove le province siciliane.

Temperature roventi

Sono sempre roventi le temperature in Sicilia sia le minime (punte di 28 gradi a Palermo e Ragusa) che massime dove i valori oscillano tra i 35 ed i 43 gradi. Si parla di temperature “nette” e non “percepite”.

Previsti 38 gradi ad Agrigento, 41 a Caltanissetta, 38 a Catania, 37 ad Enna, 40 a Messina, 35 a Palermo, 39 a Ragusa, 43 a Siracusa, 38 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il tempo risulterà spiccatamente instabile su Nordest e Lombardia orientale, sarà più soleggiato altrove. Clima meno caldo.

Centro: In questa giornata il cielo si presenterà sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 34 gradi, minime stazionarie.

Sud: Caronte sempre più potente, in questa giornata il sole sarà prevalente e le temperature saliranno oltre i 42 gradi in Sicilia e Puglia.

Domenica 23 luglio, ancora Caronte protagonista

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. E non si ferma l’anticiclone Caronte. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Torna l’anticiclone e così in questa giornata a parte una nuvolosità più presente sui settori alpini, per il resto cielo poco nuvoloso.

Centro: In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature massime piuttosto calde e fino a 35 gradi.

Sud: Domina l’anticiclone Caronte di conseguenza la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima rovente.

Lunedì 24 luglio

Nord: Qualche forte temporale interesserà i settori alpini, soprattutto del Nordovest, altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima caldo.

Centro: Rinforzo di Caronte pertanto oltre al sole che sarà prevalente, le temperature massime torneranno a raggiungere picchi di 38 gradi.

Sud: Nuova fiammata di Caronte e così la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e temperature massime ancora prossime ai 41 gradi.