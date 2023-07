Per sabato 22 luglio prosegue l'ondata di calore

L’anticiclone Caronte non molla la presa in Sicilia con afa, caldo estremo e bollino rosso a Palermo, Catania e Messina anche per la giornata di venerdì 21 luglio.

Nel complesso tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso; Canale poco mosso.

Ancora bollino rosso

Non si ferma il caldo intenso in Sicilia. Lo indica l’avviso 149 della protezione civile regionale su ondate di calore e rischio incendi.

Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina. Nelle tre città prese a campione la temperatura massima percepita è di 38 gradi.

Per il giorno dopo, sabato 22 luglio, la situazione sarà uguale ma le temperature percepite saranno diverse. Due gradi in meno a Palermo con 36 mentre a Catania saranno percepiti 41 gradi, 40 a Messina.

Temperature afose

L’afa, dunque, continua ad essere protagonista con temperature elevate di notte (punte di 28 gradi a Palermo e Messina) ed elevatissime di giorno. Massime incluse tra i 34 ed i 41. Si tratta di valori “netti” e non percepiti.

Previsti 39 gradi ad Agrigento, 41 a Caltanissetta, 38 a Catania, 39 a Messina, 34 a Palermo , 40 ragusa, 40 a Siracusa, 37 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata torneranno fortissimi temporali che interesseranno a macchia di leopardo molte zone di montagna e della pianura.

Centro: Prosegue l’ondata di caldo africano di Caronte pertanto anche in questa giornata il sole sarà prevalente con temperature fino a 35 gradi.

Sud: Ancora caldo rovente con l’anticiclone Caronte. Giornata soleggiata e con temperature fin oltre i 40 gradi su Sardegna, Sicilia e Puglia.

Caronte non si ferma. Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola anche per sabato 22 luglio. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4850 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Al mattino ci saranno violenti temporali al sul Trivento, poi isolati sui confini alpini, sarà soleggiato sul resto delle zone.

Centro: In questa giornata il cielo si presenterà sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 34 gradi, minime stazionarie.

Sud: Caronte sempre più potente, in questa giornata il sole sarà prevalente e le temperature saliranno oltre i 42 gradi in Sicilia e Puglia.

Domenica 23 luglio

Nord: Torna l’anticiclone e così in questa giornata a parte una nuvolosità più presente sui settori alpini, per il resto cielo poco nuvoloso.

Centro: In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e temperature massime piuttosto calde e fino a 35 gradi.

Sud: Domina l’anticiclone Caronte di conseguenza la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima rovente.