Per venerdì 21 luglio, Caronte non si ferma

Caronte non ferma la sua azione e la Sicilia continua a boccheggiare. Le temperature rimangono afose e con valori massimi molto elevati con punte superiori ai 40 gradi in diverse città.

Ancora calura da bollino rosso a Palermo, Catania e Messina.

Il quadro meteo prevede nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Ancora bollino rosso

Continua il caldo da bollino rosso in Sicilia. Lo indica l’avviso 148 della protezione civile regionale relativo alle ondate di calore e rischio incendi.

Palermo, Catania e Messina presentano temperature massime percepite rispettivamente di 40 gradi, 41 gradi e 39.

Condizione che rimane ancora nelle tre città siciliane prese a campione anche per la giornata di venerdì 21 luglio: 39 gradi percepiti a Palermo e Catania, 38 a Messina.

Sul fronte rischio incendi livelli di preallerta arancione e pericolosità media in tutte e nove le province.

Temperature estremamente calde

Temperature afose e stabili in Sicilia. Massime previste tra i 35 ed i 41 gradi “netti”.

Previsti 40 gradi ad Agrigento, 41 a Caltanissetta, 38 a Catania, 37 ad Enna, 40 a Messina, 35 a Palermo, 40 a Ragusa, 41 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Caronte sempre ben presente, ma meno infuocato. Giornata soleggiata con rari piovaschi sulle Dolomiti, in nottata temporali in Lombardia.

Centro: L’anticiclone africano Caronte è sempre presente sule nostre regioni; tanto sole ovunque e temperature massime superiori ai 36 gradi.

Sud: Clima rovente con l’anticiclone africano Caronte. Giornata a tutto sole e caldo intenso, le temperature massime toccheranno i 38-40 gradi.

Per venerdì 21 luglio, Caronte non si ferma

La situazione meteo rimane pressoché immutata anche per venerdì 21 luglio. Caronte continua la sua azione nell’isola e la conseguenza più evidente è ancora il caldo intenso ed afoso.

Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: In questa giornata torneranno fortissimi temporali che interesseranno a macchia di leopardo molte zone di montagna e della pianura.

Centro: Prosegue l’ondata di caldo africano di Caronte pertanto anche in questa giornata il sole sarà prevalente con temperature fino a 35 gradi.

Sud: Ancora caldo rovente con l’anticiclone Caronte. Giornata soleggiata e con temperature fin oltre i 40 gradi su Sardegna, Sicilia e Puglia.

Sabato 22 luglio

Nord: Al mattino ci saranno violenti temporali al sul Trivento, poi isolati sui confini alpini, sarà soleggiato sul resto delle zone.

Centro: In questa giornata il cielo si presenterà sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 34 gradi, minime stazionarie.

Sud: Caronte sempre più potente, in questa giornata il sole sarà prevalente e le temperature saliranno oltre i 42 gradi in Sicilia e Puglia.