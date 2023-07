Anche per giovedì 20 luglio Sicilia sulla graticola

Prosegue in Sicilia l’azione asfissiante dell’anticiclone Caronte con afa e temperature caldissime. Bollino rosso nelle tre città campione, ovvero a Palermo, Catania e Messina ma anche nel resto dell’isola si faranno i conti con valori prossimi o superiori – anche abbondantemente – ai 40 gradi.

Rimane il tempo stabile ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Bollino rosso

Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina. Continua l’afa secondo quanto indicato dall’avviso 147 della protezione civile sul rischio incendi ed ondate di calore.

A Palermo la temperatura massima percepita sarà di 40 gradi, 39 a Messina, 38 a Catania.

La situazione non cambierà per la giornata di giovedì 20 luglio ed anzi nel capoluogo etneo ci sarà un ulteriore aumento della massima percepita: 40 gradi a Palermo, 41 a Catania, 39 a Messina.

Sul fronte incendi preallerta arancione nelle nove provincie siciliane. Pericolosità media ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Ednna, Messina, Palermo e Ragusa. Bassa a Siracusa e Trapani.

Temperature stazionarie

Rimangono calde e stazionarie le temperature nell’isola. Massime previste tra i 37 ed i 41 gradi. Parliamo di valori “netti” e non “percepiti”

Previsti 37 gradi ad Agrigento, 41 a Caltanissetta, 38 a Catania, 37 ad Enna, 39 a Messina, 37 a Palermo, 40 a Ragusa, 30 a Siracusa, 38 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dominio dell’anticiclone africano Caronte per cui il sole sarà prevalente e le temperature massime toccheranno punte di 37-40 gradi.

Centro: Caldo rovente con Caronte. A parte più nubi sul Lazio, per il resto il sole sarà prevalente. Temperature diurne fino a 40 gradi.

Sud: Caldo intenso con Caronte. Giornata con più nubi in Campania e temperature massime tra 37 e 41 gradi, anche di più su Sardegna e Sicilia.

Per giovedì 20 luglio ancora temperature roventi

Il quadro meteo non muta. Il caldo rovente persiste per l’azione costante dell’anticiclone Caronte. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Caronte sempre ben presente, ma meno infuocato. Giornata soleggiata con rari piovaschi sulle Dolomiti, in nottata temporali in Lombardia.

Centro: L’anticiclone africano Caronte è sempre presente sule nostre regioni; tanto sole ovunque e temperature massime superiori ai 36 gradi.

Sud: Clima rovente con l’anticiclone africano Caronte. Giornata a tutto sole e caldo intenso, le temperature massime toccheranno i 38-40 gradi.

Venerdì 21 luglio

Nord: In questa giornata torneranno fortissimi temporali che dai settori alpini scenderanno verso le zone pianeggianti verso sera e notte.

Centro: Prosegue l’ondata di caldo africano di Caronte pertanto anche in questa giornata il sole sarà prevalente con temperature fino a 35 gradi.

Sud: Ancora caldo rovente con l’anticiclone Caronte. Giornata soleggiata e con temperature fin oltre i 40 gradi su Sardegna, Sicilia e Puglia.