Bollino rosso a Palermo e Messina

Caronte continua a stringere nella sua morsa d’afa la Sicilia per la giornata di martedì 18 luglio. Aumentano le temperature ed è bollino rosso a Palermo e Messina per il persistere delle altissime temperature percepite. Una ondata di calore che non risparmia le altre località con massime che sfiorano i 45 gradi. E le previsioni per il 19 luglio non sono delle migliori con un aumento ulteriore delle temperature.

Nello specifico per lunedì 18 luglio il campo d’alta pressione stringe l’isola con tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

L’avviso 146 della protezione civile regionale relativo alle ondate di calore e rischio incendi indica bollino rosso a Palermo e Messina con 37 e 38 gradi di massima percepita. A Catania bollino arancione con 38 gradi percepiti. Per il giorno successivo, ossia per il 19 luglio, le tre città prese a campione saranno contrassegnate dal bollino rosso con temperature percepite di 39 gradi.

Livelli d’attenzione e pericolosità alta per il rischio incendi ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Pericolosità media e preallerta arancione nel resto delle province isolane.

Massime sempre più roventi in Sicilia

Temperature massime sempre più roventi nell’isola. Si va dai 37 ai 45 gradi. Si tratta di valori “netti” e non “percepiti”.

Previsti 45 gradi ad Agrigento, 42 a Caltanissetta, 38 a Catania, 37 ad Enna, 37 a Messina, 39 a Palermo, 31 a Ragusa, 37 a Siracusa, 38 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone Caronte surriscalda le regioni con temperature massime fino a 39 40 gradi in pianura. Il cielo sarà sereno dappertutto.

Centro: Con l’anticiclone Caronte sarà caldo record. Oltre al sole prevalente le temperature massime toccheranno i 42 gradi sul Lazio.

Sud: Clima rovente con l’anticiclone africano Caronte e così oltre al sole, le temperature toccheranno picchi di 37 gradi e 47 in Sardegna.

Mercoledì 19 luglio

Situazione fotocopia anche per mercoledì 19 in Sicilia. Tempo stabile ed assolato ovunque con temperature caldissime.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Dominio dell’anticiclone africano Caronte per cui il sole sarà prevalente e le temperature massime toccheranno punte di 37-40 gradi.

Centro: Caldo rovente con Caronte. A parte più nubi sul Lazio, per il resto il sole sarà prevalente. Temperature diurne fino a 40 gradi.

Sud: Caldo intenso con Caronte. Giornata con più nubi in Campania e temperature massime tra 37 e 41 gradi, anche di più su Sardegna e Sicilia.

Giovedì 20 luglio

Nord: Caronte sempre ben presente, ma meno infuocato. Giornata soleggiata con rari piovaschi sulle Dolomiti, in nottata temporali in Lombardia.

Centro: L’anticiclone africano Caronte è sempre presente sule nostre regioni; tanto sole ovunque e temperature massime superiori ai 36 gradi.

Sud: Clima rovente con l’anticiclone africano Caronte. Giornata a tutto sole e caldo intenso, le temperature massime toccheranno i 38-40 gradi.