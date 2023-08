Mercoledì 2 agosto, continua il bel tempo

Sole e caldo ancora protagonisti in Sicilia anche per la giornata di martedì 1 agosto. Valori massimi tipicamente estivi ma senza eccessi ed in lieve diminuzione con massime tra i 29 ed i 36 gradi.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.

Temperature in lieve flessione

Scendono, anche se di poco, le massime in Sicilia. Valori tra i 29 ed i 36 gradi. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 30 a Catania, 29 ad Enna, 31 a Messina, 32 a Palermo, 33 a Ragusa, 33 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il Nord Italia è lambito da una circolazione instabile attiva sul Nord Europa. Tempo spesso piovoso dalle Alpi fino alle zone di pianura, con temporali localmente di forte intensità e rischio grandinate e colpi di vento.

Centro: Giornata con cielo poco nuvoloso ovunque, dal mattino fino a sera. Temperature in lieve calo nei valori massimi; venti via via più forti di Maestrale.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime che tenderanno a diminuire lievemente.

Mercoledì 2 agosto, continua il bel tempo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Pressione stabile. Soffiano forti venti di Libeccio, cielo molto nuvoloso sui settori alpini, ma senza piogge; altrove invece tutto sole. Mareggiate lungo le coste più esposte.

Centro: La giornata risulterà ampiamente soleggiata, da segnalare soltanto qualche addensamento nuvoloso sulla Toscana; temperature stazionarie. Moto ondoso in aumento.

Sud: La giornata risulterà soleggiata dal mattino fino a sera, in un contesto termico che vedrà le temperature massime aumentare lievemente.

Giovedì 3 agosto

Nord: Si avvicina il ciclone Circe, forti temporali su Alpi, Prealpi e pianure; altrove invece, tutto sole e temperature in generale lieve calo.

Centro: Al mattino saranno possibili dei temporali sull’alta Toscana, poi migliora in giornata; altrove, tutto sole e clima non troppo caldo.

Sud: La giornata risulterà stabile e soleggiata dal mattino fino a sera; temperature massime in aumento fino a 38 gradi a Bari, 33 a Palermo.