Militò nella Dc, fu presidente del consiglio a Partinico

E’ morto ieri pomeriggio, stroncato da un infarto fulminante, Salvatore Ciriello Campione, 67 anni di Partinico, conosciuto in città per i suoi trascorsi in politica e nello sport. Si è sentito male all’interno della sua agenzia assicurativa. Immediati i soccorsi, i sanitari hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Uomo da sempre appassionato di politica e di sport, fu presidente del consiglio comunale nella metà degli anni ’90 a Partinico. Tentò anche la scalata all’Assemblea regionale siciliana alle elezioni del 1996 ma senza successo. I funerali saranno celebrati domani alle ore 11 in chiesa Madre.

La passione per lo sport

Totò Campione è stato anche un grande appassionato di calcio, amava i colori neroverdi tanto da ricoprire anche il ruolo di dirigente e presidente del Partinicaudace in anni in cui erano oramai sopiti i fasti della grande armata capace di far sognare persino la serie C. Campione è sempre stato in politica nell’area moderata: Dc, Ccd e varie componenti civiche sempre di centro.

L’adesione alla Dc nuova

Negli ultimi tempi aveva aderito al progetto politico della Dc nuova fondata da Totò Cuffaro. Ed è proprio l’ex governatore tra i primi a ricordarlo su facebook: “La Dc ha perso un grande dirigente. La passione e l’impegno di Salvo Campione per la rinascita del nostro partito sono stati preziosi e importanti. Tra i primi ha aderito alla nuova Dc e l’ha fatto con umiltà e senza aspirazioni di protagonismo ma con desiderio di lavoro e di contribuire alle affermazioni dei valori in cui ha creduto. Ci mancheranno le sue riflessioni e la sua voglia di speranza. Esprimo a nome di tutta la Dc Nuova sentite condoglianze alla famiglia”.

Fratelli d’Italia: “Uomo dal carattere forte”

“Apprendiamo con sgomento – si legge nella nota del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia – della scomparsa di Salvo Campione, uomo dal carattere forte ma al tempo stesso dotato di un grande senso dell’humor, da sempre appassionato di sport e politica, era una persona molto conosciuta a Partinico e non solo, punto di riferimento per molti amici e per tutta la sua famiglia. Siamo certi che continuerà ad avere una vita intensa e piena di impegni anche in un’altra dimensione. Da parte del gruppo di Fratelli d’Italia, vanno alla moglie, ai figli, al fratello Diego e a tutta la sua famiglia, le più sentite condoglianze”.

Il ricordo del mondo del calcio

Una nota di cordoglio anche da parte della società del Partinicaudace: “Rimaniamo sbigottiti, soprattutto per il rispetto e l’amicizia che ci accompagnava nella nostra vita. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e comunichiamo che sabato pomeriggio, in occasione della prima giornata di ritorno del campionato di Promozione, la nostra prima squadra giocherà con il lutto al braccio. Ci mancherai tanto Salvo ma siamo sicuri che ci seguirai anche dal Paradiso”.