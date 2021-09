Lutto nel giornalismo palermitano

Lutto nel giornalismo palermitano. È scomparso ieri sera stroncato da un infarto fulminante il giornalista Fulvio Mondello, 54 anni. I funerali si svolgeranno giovedì mattina alle 10 nella chiesa di Santa Chiara.

“Gigante buono”

Fulvio Mondello aveva soli 54 anni ed era un cronista noto in città. Per anni ha condotto un tg sportivo su Telesud; scriveva di calcio ed era anche appassionato di cinema. Per la sua altezza e i suoi modi, sempre pacati ed educati, era soprannominato da alcuni colleghi come “gigante buono”. Stupore e incredulità per la prematura scomparsa. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e colleghi di lavoro.

Il dolore della famiglia

La moglie Maria Antonietta ha deciso di lasciargli un messaggio su Facebook: “Amore mio, vita, stavolta sono io a scriverti, ma per dirti arrivederci… Mio grande amore, rimarrai sempre il GRANDE AMORE DELLA MIA VITA… Christian ed io siamo fieri di Te, proteggici da lassù… Ciao AmoreMio 💖💖💖”.

Anche il figlio Christian ha voluto ricordare il padre, con un post su Facebook. “A soli 11 anni è brutto perdere un padre. Ma soprattutto i molti progetti che avevamo insieme. Sono molto triste. Potevamo vivere una vita felice, ti amo papà❤”.

Commosso cordoglio del Direttore e di tutta la redazione di BlogSicilia, che si stringe al dolore dei familiari e degli amici.