Palermo ricorda il campione delle "notti magiche"

Un anno dopo la sua scomparsa, Palermo ha voluto rendere omaggio a Totò Schillaci, simbolo dello sport italiano e orgoglio della città. Questa mattina, in via Cartagine, nel quartiere Passo di Rigano, è stato inaugurato un murale che celebra il calciatore palermitano, diventato leggenda ai Mondiali di Italia ’90.

Yume: Un Sogno per Palermo

All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco Roberto Lagalla, che ha sottolineato il valore affettivo e simbolico di questo progetto: “A un anno dalla scomparsa di Totò Schillaci, Palermo rende omaggio a uno dei suoi figli più amati, un simbolo dello sport, dell’impegno e dell’orgoglio siciliano. La realizzazione del murale “Yume: Un Sogno per Palermo” è un gesto dal grande valore simbolico e affettivo, che va ben oltre l’arte urbana: è il segno tangibile di quanto Totò abbia lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore della nostra comunità”.

Il sindaco ha poi ringraziato la “Fondazione Made in Sicily Museum per aver voluto fortemente questo progetto e per aver coinvolto in maniera corale istituzioni, aziende e cittadini. L’opera vuole essere, infatti, non solo un ricordo artistico, ma anche un simbolo di appartenenza e identità per la comunità.

“Come amministrazione – ha proseguito Lagalla – siamo orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa, che rappresenta solo la prima di una serie di attività che da qui alle prossime settimane celebreranno la figura di Totò Schillaci. In pieno accordo con la sua famiglia, stiamo lavorando per promuovere ulteriori eventi e progetti che ne ricordino il valore sportivo, umano e simbolico. Perché Totò merita di essere ricordato con continuità, con affetto e con quella dignità che solo i grandi riescono a trasmettere, anche dopo la loro scomparsa. Palermo non dimentica chi l’ha resa fiera nel mondo. Totò Schillaci resterà per sempre un esempio di passione, sacrificio e amore per la propria terra”.

Le iniziative in programma per celebrarlo

Il Comune di Palermo ha annunciato che quello di oggi è solo il primo passo di un percorso di celebrazione dedicato a Schillaci. Nelle prossime settimane, in collaborazione con la famiglia del calciatore, verranno organizzati altri eventi e progetti per mantenere viva la memoria di chi, con i suoi gol e la sua grinta, ha fatto sognare milioni di italiani e ha portato Palermo sotto i riflettori internazionali.

Totò Schillaci rimane una figura impressa nella storia e nell’immaginario collettivo: un ragazzo partito dai campetti di quartiere, capace di arrivare sul palcoscenico mondiale e di incarnare, con la sua carriera, la passione e il sacrificio di una città intera.