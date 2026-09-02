Giovedì 3 settembre, alle ore 21, nella sala ben climatizzata del Teatro Agricantus di Palermo torna il comedian palermitano Chris Clun con il suo “Toxoplasmosi”, spettacolo di stand-up comedy di grande successo, scritto da Giulia Cassiba, sulla maternità moderna e altre malattie immaginarie. In “Toxoplasmosi” Chris Clun racconta la gravidanza, quel “magico” momento in cui ginecologi, parenti, influencer e perfino le cassiere del supermercato si trasformano in esperti neonatali. Tra ecografie 3D, cuscini ergonomici, baby monitor dotati di intelligenza artificiale e consigli non richiesti, lo spettacolo mette a confronto l’infanzia degli anni Novanta, cresciuta tra istinto e improvvisazione, con quella contemporanea, regolata da linee guida, forum, app e modelli educativi. «Perché in gravidanza la toxoplasmosi forse non l’abbiamo mai presa, ma l’ansia sì, eccome!».





Chris Clun

Il Teatro Agricantus, diretto da Vito Meccio, conferma il proprio impegno nell’accogliere linguaggi contemporanei e voci originali, offrendo al pubblico esperienze che stimolano la mente e il buonumore. Lo spettacolo si terrà al chiuso, in ambiente climatizzato, e per “rinfrescare” ulteriormente il pubblico, saranno offerti gustosi ghiaccioli colorati.

Informazioni

Biglietti: € 10; ingresso in coppia € 15 (€ 7,50 euro a persona). Biglietteria on line: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/film/44955

Teatro Agricantus: via XX Settembre 82a, Palermo. Biglietteria via XX Settembre 80, telefono 091309636 da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17-20

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Chris Clun

Prezzo: 10.00

Info:

Giovedì 3 settembre il teatro palermitano diretto da Vito Meccio ripropone a grande richiesta “Toxoplasmosi” con Chris Clun, spettacolo di stand-up comedy scritto da Giulia Cassiba sulla maternità moderna e altre malattie immaginarie

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/film/44955

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