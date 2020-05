Intervento dei carabinieri della stazione San Filippo Neri

I carabinieri della stazione San Filippo Neri, con il nucleo cinofili, hanno arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti il palermitano Giuseppe La Mattina 33 anni.

I militari, nel corso di un servizio antidroga, hanno eseguito una perquisizione in alcuni box tra i padiglioni del quartiere “Zen 2”, trovando un chilo di hashish e 550 grammi circa di marijuana. La droga era diviso in più di mille dosi pronte per essere immesse sul mercato.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 5500 euro. La Mattina una volta scoperto ha cercato di fuggire. Ma i militari sono riusciti a bloccarlo. L’arrestato è stato portato nel carcere Lorusso-Pagliarelli in attesa del rito direttissimo.