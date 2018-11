Intervento dei carabinieri

Tragedia ieri sera a Caccamo in provincia di Palermo. Una donna è caduta in bagno in casa in cortile Santa Chiara e ha sbattuto violentemente la testa. G.A. di 76 anni forse per un malore è svenuta in bagno.

La figlia non riuscendola a contattare ha chiamato il 118. I sanitari e i carabinieri arrivati in casa hanno trovato la donna riversa per terra con una grave ferita alla testa.

L’anziana è stata trasportata all’ospedale Civico di Palermo dove si trova ricoverata in rianimazione. Secondo una prima ricostruzioni dei militari della compagnia di Termini Imerese la dinamica sarebbe chiara.

Si sarebbe trattato di un drammatico incidente domestico.