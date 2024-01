Nuovo dramma nel palermitano. A Caccamo M. P., 77 anni, ieri pomeriggio si è recato nella chiesa dell’Annunziata per confessarsi. Una volta uscito dalla chiesa, mentre stava per salire sulla propria automobile, l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo.

Immediato l’intervento di alcuni parrocchiani che hanno tentato di prestargli soccorso, purtroppo invano. Secondo quanto riferito dal parroco don Claudio Grasso, per Panzeca, che soffriva di sclerosi multipla, non c’è stato nulla da fare. La morte lo ha colto nel momento in cui, terminato il sacramento della confessione, stava facendo ritorno a casa.

I familiari, per onorare la memoria del loro caro, hanno chiesto di devolvere eventuali offerte a sostegno della ricerca sulla sclerosi multipla, la terribile malattia di cui Panzeca soffriva da tempo. Un gesto di solidarietà per dare un senso a questa improvvisa tragedia.