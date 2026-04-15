È stata scoperta senza vita all’interno della sua villetta a Carini Giuseppina Todaro, 67 anni, ex vigilessa in pensione della polizia municipale di Palermo. La donna, per anni volto e voce storica della centrale operativa del comando di via Ugo La Malfa, era scomparsa dai radar di amici e conoscenti da quasi un mese. La macabra scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, mettendo fine a settimane di crescente preoccupazione tra chi l’aveva conosciuta e stimata professionalmente.

L’allarme lanciato dagli ex colleghi

A far scattare le ricerche sono stati proprio gli ex colleghi di Palermo, insospettiti dal prolungato e insolito silenzio della donna. Sebbene in passato l’ex ispettrice si fosse allontanata per brevi periodi, questa volta l’assenza di risposte al telefono per circa trenta giorni ha spinto la centrale operativa ad attivarsi ufficialmente. Le operazioni di rintraccio sono state coordinate dal commissario Antonio Nobile e dirette dal comandante Marco Venuti, in costante contatto con il comandante di Palermo Angelo Colucciello.

Il controllo in via Australia e la scoperta

Intorno alle 17.20 di ieri, una pattuglia della polizia municipale di Carini si è recata in via Australia per un sopralluogo. Davanti agli agenti si è presentata una villetta in apparente stato di abbandono, con il cancello serrato dall’interno e parzialmente ostruito dalla vegetazione. Una volta ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso. Una volta dentro, le condizioni dell’immobile e l’odore acre hanno reso subito chiaro che il decesso risaliva a diverse settimane prima. Il medico legale, giunto sul posto per la constatazione ufficiale, ha confermato che la morte è avvenuta per cause naturali.

L’ultimo saluto a una donna sola

Giuseppina Todaro viveva da sola e non aveva parenti stretti o persone di riferimento che potessero accorgersi tempestivamente del malore fatale. Per questo motivo, sono stati attivati gli uffici comunali per affidare la gestione della salma a un’impresa funebre. Il corpo dell’ex ispettrice si trova attualmente in deposito presso il cimitero locale.

Il cordoglio del comando di via Ugo La Malfa

La notizia ha scosso profondamente il comando di via Ugo La Malfa, dove la Todaro era ricordata per la sua dedizione e il suo garbo. Sui social network si sono moltiplicati i messaggi di addio da parte di chi ha condiviso con lei anni di servizio. I colleghi la descrivono come la “voce gentile” della centrale operativa, una professionista esemplare sempre pronta all’aiuto e dotata di una profonda sensibilità, che riversava non solo nel lavoro ma anche nella cura dei suoi amati gatti. Con la sua scomparsa, la polizia municipale perde una figura storica che ha segnato la quotidianità operativa del comando palermitano.