Tragedia a Corleone (Palermo). Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Il dramma è avvenuto in via Sgarlata nel centro storico in paese.

Sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118.

La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà.

La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. E questa mattina ha messo in atto l’omicidio suicidio.