Si è addormentato ma questa mattina non si è più svegliato. Tragedia in via Caruso a Monreale, dove un giovane di vent’anni S.M.L.M. è stato trovato morto nel suo letto per cause che dovranno essere chiarite.

A fare la tragica scoperta è stata la madre, che ha chiamato immediatamente gli uomini del 118.

Questi, però, non appena giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Nell’appartamento sono giunti pure i carabinieri di Monreale che hanno iniziato le indagini. E’ arrivato il medico che ha eseguito l’ispezione sul corpo del giovane. Il pm di turno ha disposto l’autopsia per cercare di risalire alle cause della morte.

L’esame si terrà all’ospedale Policlinico dove il corpo del ragazzo è stato trasportato.