Indagano i carabinieri

Tragedia a Termini Imerese, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, S.L., al primo piano di una palazzina sita in via del Lavoro, una traversa di via Armando Diaz.

Sono intervenute le due pattuglie dei carabinieri di Termini Imerese. La gente si è subito riversata in strada incredula e preoccupata per il tragico evento, così il traffico nella via è rallentato. Sono in corso le indagini per capire cosa possa essere successo.

L’uomo aveva 48 anni, era originario di Termini Imerese, ma era residente in Belgio e si trovava in città per una breve vacanza.

(foto Himera H24)