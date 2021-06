Intervento di polizia e 118

Tragedia in mare a Trabia, nei pressi del lido Vetrana. Un uomo di 73 anni, di Misilmeri, mentre era in acqua è stato colto da malore e ha perso la vita. I presenti hanno soccorso subito l’uomo ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e due pattuglie della polizia del commissariato di Termini Imerese.

Paura e preoccupazione tra i bagnanti sconvolti per la triste tragedia che ha colpito l’uomo e la sua famiglia. La comunità di Misilmeri è a lutto.