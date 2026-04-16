Il silenzio delle prime ore del mattino in corso dei Mille è stato spezzato da un violento impatto che è costato la vita a un uomo di 30 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 6, all’altezza di via Cilluffo, nel quartiere Guarnaschelli, coinvolgendo un monopattino elettrico e una Bmw 320. La vittima, un trentenne originario del Ghana e residente nei pressi della stazione centrale, è deceduta sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, l’uomo stava percorrendo la carreggiata in direzione Villabate a bordo del suo monopattino. Dalla parte opposta sopraggiungeva la vettura guidata da un ventenne, identificato con le iniziali M. D., che stava procedendo verso il centro città. Per ragioni che sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità, i due mezzi si sono scontrati frontalmente quasi al centro della strada.

La violenza dell’urto è stata tale da sbalzare il trentenne a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto, facendolo finire contro un’auto parcheggiata lungo il marciapiede. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso e coprire la salma, rimasta sulla strada in attesa dell’arrivo del medico legale per la prima ispezione cadaverica.

Il conducente della Bmw, rimasto fisicamente illeso ma visibilmente scosso, è stato immediatamente fermato dagli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Il giovane è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato esito negativo, escludendo dunque l’ipotesi di una guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche al momento del dramma. La sua versione dei fatti è stata raccolta sul posto per iniziare a comporre il mosaico della dinamica.

Gli agenti della polizia municipale hanno transennato l’area per effettuare i rilievi tecnici necessari e hanno già provveduto ad acquisire i filmati di diverse telecamere di sorveglianza presenti nella zona di via Cilluffo. Le immagini registrate dai sistemi di sicurezza saranno fondamentali per stabilire con precisione le traiettorie seguite dai due conducenti e per verificare se uno dei due mezzi abbia invaso, anche solo parzialmente, la corsia opposta, rendendo inevitabile lo scontro fatale.