Intervento della polizia e del 118

Tragedia questa sera all’Albergheria. Una persona si è lanciata dal balcone di casa in via Michele del Giudice nel quartiere Ballarò.

Sono intervenute le volanti della polizia e i sanitari del 118 che hanno trasportato la persona all’ospedale Civico.

Le sue condizioni sono gravissime. Attorno al luogo dove si è verificata la tragedia si sono riversate tantissime persone.

Amici e parenti della vittima insieme a tanti conoscenti e gente del quartiere. La tensione altissima per quanto era successo.

Non si conoscono le cause del gesto. Sono in corso indagini. Al momento la persona è stata portata in codice rosso in ospedale.