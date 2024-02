L'uomo un fanatico religioso sentiva la presenza del demonio in casa

Una vera e propria strage, una tragedia tutta da spiegare. E’ avvenuta ad Altavilla Milicia nel Palermitano dove un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un’altra figlia di 17 anni è riuscita a scampare alla morte.

L’uomo dopo il delitto ha chiamato e si è fatto trovare a Casteldaccia. Qui è stato arrestato. I carabinieri del reparto operativo stanno ricostruendo quanto accaduto. Sul posto ci sono anche i militari del Ris. L’omicidio è avvenuto attorno alle 3 di notte.

Chi è l’omicida consegnatosi e chi sono le vittime

Si tratta di un muratore di 54 anni. Si chiama Giovanni Barreca, Ha ucciso la Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni e Emanuel di 5. Il delitto è avvenuto in paese in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli.

Del cadavere di Antonella Salamone non è, però, stato trovato il corpo. Le ossa seppellite e bruciate che sono state ritrovate sembra appartengano ad un animale. Inizialmente gli stessi investigatori avevano pensato che fossero i resti della moglie. La donna comunque sarebbe stata uccisa e sepolta.

Delitto efferato

Il delitto sarebbe particolarmente efferato. sembra che uno dei figli uccisi sia stato torturato e strangolato con delle catene.

Giovanni Barreca, il 54enne che ha sterminato la famiglia sarebbe un fanatico religioso. Nel delitto, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe coinvolta anche una coppia di conoscenti. Si è salvata una terza figlia di 17 anni che avrebbe assistito ai fatti e che è stata soccorsa dai sanitari del 118.

La terribile ipotesi per spiegare la strage

Secondo i primi riscontri basati al momento sul racconto della 17enne sopravvissuta alla strage della sua famiglia, Giovanni Barreca, durante la notte si sarebbe svegliato farneticando di aver percepito presenze demoniache in casa. La ragazzina, unica superstite, si è alzata dal letto intontita e ha visto i corpi dei fratelli.