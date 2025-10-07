Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso

È caduta rovinosamente battendo la testa: Benedetta Mandarò, 58 anni, è scomparsa tragicamente lasciando l’intera comunità di Borgetto incredula e addolorata. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, in provincia di Palermo.

La donna, dipendente dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, stava percorrendo via Romitello quando, improvvisamente, si è accasciata a terra, finendo in un canale di scolo.

La segnalazione dei passanti

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarla ma purtroppo per non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri e il medico legale che ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non si esclude quella di un malore improvviso che potrebbe aver provocato la caduta accidentale.

Il cordoglio

La notizia ha scosso l’intera comunità cittadina dove Benedetta era conosciuta per la sua gentilezza, professionalità e disponibilità verso gli altri. Il primo cittadino, Roberto Davì ha espresso il cordoglio dell’amministrazione attraverso una nota diffusa sui canali social :“Ci uniamo al dolore della famiglia Mandaró per la tragica scomparsa di Benedetta, da tutti conosciuta come Bettina. 58 anni, dipendente dell’ASP di Palermo è stata trovata senza vita ieri mattina in via Romitello. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Nel frattempo, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza ai familiari e agli amici, profondamente colpiti da questa perdita improvvisa. Bettina, era una persona di profonda fede, affabile, gentile e stimata da tutti. La sua scomparsa addolora l’intera comunità. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.