Le indagini dei carabinieri della compagnia di Termini Imerese

Nonostante la zona rossa in Sicilia, secondo indiscrezioni raccolte in paese, i due fidanzati Pietro Morreale e Roberta Siragusa sarebbero stati insieme ad alcuni amici in una villetta nella zona Monte Rotondo a Monte San Calogero a Caccamo (Pa).

Anche il sindaco Nicasio Di Cola avrebbe detto che i due erano insieme ad alcuni amici.

Qui avrebbero trascorso la serata. E’ quanto raccontano in paese. Nel corso della serata, secondo alcune indiscrezioni i due avrebbero litigato per gelosia. Una scenata di Pietro a Roberta. Dopo la lite la tragedia.

Su questi passaggi stanno ancora indagando i carabinieri. e cercare riscontri.

La ragazza ieri sera non era tornata a casa e i genitori avevano presentato denuncia ai carabinieri e la procura per i minorenni era stata allertata. Il mistero sulla sparizione della ragazza si è concluso questa mattina quando Morreale si è presentato ai carabinieri.

Ha portato ai militari nella zona dove aveva lasciato il corpo della giovane. Morreale deve essere ancora sentito dal pm di Termini Imerese. Ancora non ha confessato. Il padre si è presentato in caserma con un avvocato.