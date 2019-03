Indaga la polizia

Tragedia questo pomeriggio a Palermo. Un uomo di circa 40 anni si sarebbe ucciso in una Fiat Punto in via Monte Ercta.

A lanciare l’allarme un passante che ha notato l’auto ferma una Fiat Punto e tanto sangue nella vettura. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe sparato un colpo di fucile al volto. L’arma è stata trovata dalla polizia dentro la vettura.

Non si conoscono le generalità della vittima. E’ intervenuto il medico legale per accertare le cause della morte anche se sembra proprio si sia trattato di suicidio. La zona attorno all’auto è transennata e oltre ai sanitari del 118 intervenuti in prima battuta ci sono gli agenti di polizia che indagano.