Ricordati stamani i 5 operai morti durante i lavori allo stadio Renzo Barbera il 30 agosto di 34 anni fa. Una corona di fiori è stata deposta dalla Fillea Cgil Palermo davanti alla lapide con i nomi di Antonino Cusimano, Serafino Tusa, Giovanni Carollo, Giuseppe Rosone e Gaetano Palmeri: morirono per il crollo di una parte della tribuna dello stadio durante i lavori per Italia ’90.

Le parole dei sindacati

“Oltre alla commemorazione chiediamo come organizzazione sindacale di tenere sempre accesi i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi lavoro – ha detto il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo – Purtroppo i dati che si continuano a registrare sono molto poco rassicuranti: in Sicilia nel primo semestre 2023 sono morte al lavoro 24 persone. Un numero di caduti che vorremmo inferiore agli anni precedenti. La notizia dell’invio di 29 nuovi ispettori è positiva ma non ci rassicura perché il numero è poco incisivo rispetto alle troppe irregolarità che continuano a emergere nei posti di lavoro e alla quantità di aziende e cantieri e attività da controllare”.

Alla cerimonia erano presenti il segretario d’organizzazione Cgil Palermo Francesco Piastra, l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando, il presidente di Panormedi Cpt Gaetano Scancarello, AssoRlst, Rosario Rappa del dipartimento legalità Cgil Palermo ed è intervenuto per il Palermo calcio, il direttore generale e amministratore delegato del Palermo FC Giovanni Gardini.

Da questa giornata, ha annunciato la Fillea, riparte la campagna #bastamortisullavoro che vedrà il sindacato delle

costruzioni, con i lavoratori edili, impegnato a veicolare conforza il messaggio e a chiedere maggiore sicurezza e controllinei cantieri anche all’interno delle manifestazioni sportive,come le partite di calcio.

Le iniziative per ricordare gli operai

Gli operai edili della Fillea Cgil Palermo indosseranno di nuovo la maglietta con il logo durante la partita Palermo-Potenza di venerdì 15 settembre alle 20.30, come già l’anno scorso per la partita Palermo-Geova. “Abbiamo colto grande sensibilità da parte della società che ci invita a costruire una iniziativa a livello nazionale, che

coinvolga tutte e 20 le squadre del campionato di serie B”, aggiunge Ceraulo, che ha chiesto che anche i giocatori possano indossare la maglietta in campo, per coinvolgerli e dare risalto all’opera di sensibilizzazione.

Le parole dell’assessore Orlando

L’assessore Salvatore Orlando, ha ribadito che “continua l’impegno dell’amministrazione sull’apertura dei cantieri in sicurezza e soprattutto la collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, per far sì che le opere si progettino, si appaltino e si concludano in sicurezza. E si ricordino non per i morti sul lavoro ma per la loro conclusione”.

Il presidente di Panormedil Cpt, Gaetano Scancarello, ha evidenziato lo sforzo dell’ente paritetico nella diffusione e nella crescita di una cultura della sicurezza, anche con la formazione sia dei datori di lavori che dei lavoratori impegnati nelle opere, per ottenere un duplice scopo: rafforzare la sicurezza nei cantieri ed eliminare quanto più possibile gli infortuni sul lavoro”.

