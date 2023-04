Sul posto la polizia

Un clochard è morto sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo. Ad avvisare gli agenti di polizia alcuni passanti che hanno notato che l’uomo non si muoveva. Stanno intervenendo i sanitari del 118 e il medico legale per accertare le cause della morte. La zona è stata transennata.

In aggiornamento