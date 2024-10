Un ragazzo muore durante le operazioni di manovra all’interno della nave proveniente da Tunisi dopo l’attracco al porto di Palermo. Un dramma legato al fenomeno dell’immigrazione, l’ennesimo, che vede una giovane vittima. Un evento drammatico sul quale sono in corso ancora indagini da parte della Capitaneria di porto di Palermo e della Polizia di Frontiera per capire chi è il giovane e per ricostruire nei dettagli quanto avvenuto.

La tragedia di ieri al porto di Palermo: i fatti

Il giovane, un tunisino, ha perso la vita schiacciato da un tir con molta probabilità durante un tentativo di sbarco clandestino. L’ennesimo dramma legato all’immigrazione si è consumato ieri sera sulla nave Splendid della GNV, proveniente da Tunisi La Goulette. Il giovane, attorno ai 30 anni, nel tentativo di eludere i controlli e entrare illegalmente in Italia, si era nascosto sotto un autoarticolato. Durante le manovre di sbarco dal ponte 4, è rimasto vittima di un incidente fatale, venendo schiacciato dal pesante mezzo.

La scoperta del corpo senza vita del giovane, inutili i soccorsi

La scoperta del corpo è avvenuta da parte di alcuni autotrasportatori presenti sulla scena, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Hanno visto il cadavere e hanno allertato il personale a bordo della nave. Purtroppo, per il giovane tunisino, che si presume fosse fuggito dal suo paese nei giorni delle elezioni presidenziali, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso.

Aperte le indagini per ricostruire il dramma del giovane deceduto

Sul tragico episodio indagano gli agenti della Polizia di Frontiera Marittima e la Capitaneria di Porto, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma è stata trasferita all’obitorio, in attesa che la Procura di Palermo decida se disporre l’autopsia.

Like this: Like Loading...