Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita per un male incurabile

Terribile tragedia nella scuola del Palermitano del liceo “Santi Savarino” di Partinico. Uno studente a soli 16 anni ha perso la vita a causa di un male incurabile. Amedeo Grande, iscritto nella III sezione O, non ha vinto la battaglia più importante della sua pur breve vita. Letteralmente sotto shock non solo l’intera comunità scolastica partinicese ma anche il paese di San Giuseppe Jato, dove il ragazzo abitava con la famiglia.

Un male che lo perseguitava

Da tempo il giovane lottava contro la malattia che lo perseguitava e lo aveva sempre fatto con grande coraggio e voglia di vivere. Purtroppo però il suo fisico, già fortemente debilitato, non ce l’ha fatta a vincere la battaglia. La speranza si è purtroppo tramutata per l’appunto in tragedia per il liceo Savarino e per la famiglia del ragazzo.

Il messaggio di cordoglio della scuola

“La comunità scolastica del Liceo Savarino di Partinico – si legge in una nota – si stringe intorno ai genitori di Amedeo Grande, alunno della classe III O, spentosi prematuramente dopo una difficile e travagliata lotta contro una malattia, che ha affrontato con coraggio e speranza. La sua scomparsa lascia un segno profondo in quanti, sebbene per poco tempo, lo hanno conosciuto e ne hanno apprezzato la forza, la tenacia e la voglia di vivere”. I funerali si terranno oggi alle 11,30 nella chiesa Madre di San Giuseppe Jato.

Altro grave lutto, l’addio al piccolo Leonida

Giovani vite tragicamente spezzate. La provincia palermitanaè stata scossa da un altro grave lutto lo scorso ottobre. A perdere la vita Leonida Francesco Gullo, il piccolo di 3 anni morto tragicamente a causa di una fuga di gas a Petralia Soprana. Il bimbo è morto in contrada San Giovanni Sgadari per via della fuga di gas che ne avrebbe causato il soffocamento, almeno secondo quanto hanno raccontato i genitori. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi dopo aver avvertito un forte odore di gas ed aver notato che il bambino respirava male. I soccorsi si sono rivelati vani.

