Trabia, in provincia di Palermo, in pochi minuti una tranquilla e serena serata di festa e gioco si è trasformata in un incubo per una mamma e il suo piccolo bambino. E’ la festa del Santissimo Crocifisso, durante i festeggiamenti, alle giostre di Trabia, un bambino di appena 5 anni ha perso i sensi e si è accasciato al suolo.

La tragedia sfiorata

I carabinieri della compagnia di Termini Imerese che si trovavano lì in servizio di ordine pubblico, si sono accorti che si era formato un capannello di persone e si rendevano subito conto della gravità della situazione.

I militari hanno chiamato il 118 il militare, approcciandosi al piccolo, privo di sensi, gli prestava assistenza attuando le manovre di primo soccorso, attività per la quale i carabinieri sono specificatamente formati.

La corsa contro il tempo

Per recuperare tempo prezioso, i militari organizzavano insieme ad un cittadino presente sul posto il trasporto del bimbo con la madre presso l’ospedale di Termini Imerese che hanno raggiunto scortati dalla gazzella dell’Arma che a sirene spiegate si è fatta largo nella trafficata serata del sabato.

Il piccolo, per precauzione, è stato trasferito all’ospedale dei Bambini di Palermo “Di Cristina – Fatebenefratelli” dove è stato scongiurato ogni pericolo.

Una settimana fa la giornata della salute

Esattamente una settimana fa si era tenuta a Trabia “La Giornata della Salute”. La manifestazione organizzata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Bondì e dall’Associazione Piccoli Battiti, un progetto fortemente sentito che permetterà alla popolazione di eseguire, in tempi brevi e con facilità di accesso, esami di screening molto importanti per la prevenzione di gravi malattie. presenti inoltre stand dedicati alla sensibilizzazione e all’ educazione sanitaria.

Alla Giornata della Salute a Trabia hanno anche aderito e dato il proprio patrocinio; – Protezione Civile Magna Vis – Rotary distretto 2110 Club Palermo Mediterranea – Arnas Ospedali Civico Di Cristina – Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani – OPI Palermo – Federasma e Allergie – Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR) – AISF – Società per l’assistenza al malato oncologico. – Associazione diabetici Vincenzo Castelli

