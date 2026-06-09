Un pomeriggio di altissima tensione ha scosso la comunità di Campofelice, dove si è sfiorato il dramma a causa della folle fuga di un uomo a bordo di un’auto rubata. L’uomo, braccato a forte velocità dalle forze dell’ordine, ha seminato il panico tra le strade cittadine prima di terminare la sua corsa distruttiva nel cuore del centro abitato.

La fuga contromano e lo schianto in via Roma

Il ladro, intercettato dopo il furto del veicolo, ha tentato il tutto per tutto per seminare le pattuglie dei carabinieri e della polizia che si erano messe prontamente al suo inseguimento. Nel disperato tentativo di fuggire, l’uomo ha imboccato a forte velocità e in senso contrario la centralissima via Roma. La folle corsa si è arrestata bruscamente soltanto alla fine della carreggiata, dove il mezzo ha impattato violentemente contro le ringhiere di protezione. Subito dopo l’incidente, i militari lo hanno bloccato e tratto in arresto, richiedendo poi l’intervento di un’ambulanza che ha trasportato il fuggitivo in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il plauso del sindaco alle forze dell’ordine

Sull’episodio è intervenuto direttamente il sindaco di Campofelice, Peppuccio Di Maggio, che ha voluto esprimere il proprio profondo ringraziamento e il compiacimento personale e dell’intera cittadinanza per la prontezza dell’intervento. Il primo cittadino ha rivolto un plauso speciale ai carabinieri della stazione locale, guidati dal maresciallo Domenico Calabrese, e a tutti gli agenti delle forze dell’ordine che, con grande coraggio e professionalità, hanno evitato che l’inseguimento si trasformasse in una strage.

Il Comune pronto a chiedere i danni

Oltre allo spavento, la folle corsa del malvivente ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione, provocando seri danni alle panchine e ad altri beni pubblici del comune. Il sindaco Di Maggio ha annunciato tolleranza zero nei confronti del responsabile, dichiarando l’intenzione dell’amministrazione comunale di costituirsi parte civile nel nascente giudizio penale per pretendere il risarcimento fino all’ultimo centesimo. Il primo cittadino ha inoltre confessato, scusandosi con la cittadinanza per lo sfogo colorito dettato dall’adrenalina del momento, di aver apostrofato duramente l’uomo subito dopo la cattura, visibilmente scosso per il grave pericolo corso dall’intera comunità.

Plauso del Sim Carabinieri Palermo ai militari e alla polstrada

​La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri Palermo esprime il più vivo plauso e ringraziamento ai militari della Stazione Carabinieri di Campofelice di Roccella e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cefalù e al personale della Polizia di Stato – Sezione Stradale, per il tempestivo e provvidenziale intervento effettuato in data odierna.

​Le forze dell’ordine sono intervenute bloccando un uomo che, a bordo di un’auto rubata e inseguito dalle pattuglie, ha imboccato in senso contrario Via Roma, terminando la folle corsa contro le ringhiere alla fine della strada. Il malvivente ha poi tentato una fuga a piedi, cadendo autonomamente e procurandosi una verosimile frattura alle gambe, motivo per cui è stato arrestato e trasportato in ospedale.

​Come Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri Palermo, ci uniamo con convinzione al plauso espresso dal Sindaco di Campofelice di Roccella, Peppuccio Di Maggio, nei confronti dei colleghi della locale Stazione Carabinieri, ottimamente comandati dal Maresciallo Maggiore Domenico Calabrese, i quali hanno agito con coraggio e professionalità evitando che la situazione potesse avere conseguenze ben più gravi per l’incolumità pubblica.