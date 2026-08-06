Salvata da due carabinieri e un militare liberi da servizio

Un pomeriggio di festa a Cefalù ha rischiato di trasformarsi in tragedia durante la tradizionale manifestazione dell’Ntinna a Mare. Una turista toscana di 27 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua, perdendo conoscenza e finendo rapidamente a fondo.

Il provvidenziale intervento dei militari fuori servizio

A notare la giovane in grave difficoltà e a evitare il peggio sono stati tre militari presenti tra il pubblico, tutti fuori servizio: due carabinieri appartenenti alle stazioni di Bagheria e Casteldaccia e un militare del reggimento Lanceri di Aosta con sede nella caserma Cascino di Palermo. Accortisi di quanto stava accadendo, i tre si sono tuffati tempestivamente raggiungendo il punto in cui la donna era scomparsa sotto la superficie del mare.

Il salvataggio e l’affidamento ai sanitari

I tre militari sono riusciti a ripescare la 27enne, a riportarla a galla e a condurla al sicuro a riva. Sulla spiaggia la giovane è stata subito affidata alle cure del personale medico per le prime manovre di soccorso e gli accertamenti del caso. L’azione rapida e lucida dei soccorritori si è rivelata determinante per salvarle la vita e scongiurare l’annegamento.