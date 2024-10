Tragedia sfiorata ed evitata solo dal caso in via Selinunte nel centro residenziale di Palermo. Poco prima delle 16,0o è letteralmente crollato un grosso tronco d’albero estremamente pesante tanto da danneggiare in modo grave tre autovettura parcheggiate. Sul posto vigili urbani e Vigili del Fuoco.





























Il caso ha voluto che in quell’istante non si trovasse a passare nessuno nonostante la strada sia abbastanza frequentata soprattutto a quell’ora. Un qualsiasi passante, a piedi o con qualsiasi mezzo ancor peggio se a due ruote, avrebbe rischiato la vita.

La paura e la protesta

Protestano impauriti gli abitanti e i frequentatori della zona che parlano di un crollo annunciato “Appena una decina di giorni era caduto un ramo molto più piccolo e leggero. Un problema che avevamo segnalato ma nessuno era intervenuto allora e neanche nei giorni a seguire. Quel ramo lo avevamo spostato noi stessi per liberare la strada ma temevamo che potesse accadere di peggio e così è stato”.

La zona molto frequentata

Il crollo del grosso tronco è avvenuto in via Selinunte all’altezza del civico 1umero 11 quasi all’angolo con piazza Lolli. Attualmente si cerca di risalire ai proprietari delle auto danneggiate che potrebbero essere anche più delle tre che hanno riportato danni gravi ed evidenti. La strada è chiusa per consentire le operazioni di rimozione del tronco ma prima ancora i rilievi da parte della Polizia Municipale. Impossibile immaginare quanto tempo ci vorrà pe ripristinare la circolazione.

I crolli di alberi e rami un rischio importante

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Quello della mancata manutenzione del verde è un grave problema nella città di Palermo. meno di un mese fa , lo scorso 10 settembre, un grosso ramo di un albero si è spezzato invadendo la carreggiata in via Principe di Paternò poco dopo l’incrocio con via Sciuti. In precedenza la medesima cosa era accaduta anche in via Cartagine solo per citare alcuni casi recenti

