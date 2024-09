Le proteste dei residenti

Un grosso albero secolare è caduto a Palermo in via Cartagine. Nel crollo alcune auto sono state danneggiate. Non ci sono feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Comune di Palermo per liberare la strada.

Proteste da parte dei residenti della zona nel quartiere Borgo Nuovo. “Questo è il risultato dell’assenza di prevenzione e controllo degli alberi in città – dicono i residenti – è solo un miracolo che nessuno sia passato in quel momento.

Da più di 2 anni dal insediamento della nuova amministrazione non sono stati eseguiti interventi di potatura. Speriamo che l’assessore Pietro Alongi si attivi al più presto per i tanti tantissimi interventi che i cittadini chiedono da anni”.