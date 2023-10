L'albero caduto sulla Palermo-Messina

“Federconsumatori Sicilia esprime le proprie condoglianze alla famiglia del dottor Francesco Vincenzo Maniaci, giovane medico morto lunedì all’alba mentre percorreva l’autostrada Palermo-Messina, a causa dell’impatto contro un albero caduto poco prima sulla carreggiata. Come è noto, non è affatto il primo caso di questo genere lungo le autostrade siciliane: appena un anno fa è caduto un albero sulla Catania-Messina, qualche anno fa è caduto uno sulla Palermo-Catania all’altezza di Villabate. Questa volta, però, c’è scappato il morto”. Così dice il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa.

“Prima o poi doveva succedere – commenta – ed è una tragedia annunciata: troppo carente la manutenzione sulle autostrade siciliane, impossibile garantire la sicurezza se qualcosa non cambia. Federconsumatori, torna a chiedere maggior attenzione al Consorzio Autostrade Siciliano con il quale, è giusto ricordarlo, non è sempre facile dialogare. A gennaio si è insediato l’attuale direttivo del CAS, con l’avvocato Filippo Nasca come presidente. Poco dopo il suo insediamento Nasca aveva promesso alle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori un incontro su investimenti e sicurezza. Tale incontro, ancora, non c’è stato e, alla luce della tragedia di lunedì, non possiamo che sollecitarlo. Nasca ha dichiarato anche che ‘ci vorrà tempo per risolvere i problemi delle autostrade siciliane’. Ne siamo convinti, visto anche lo stato veramente pessimo in cui versano molti tratti, ma siamo anche convinti che la manutenzione straordinaria non può mettere in ombra o rallentare quella ordinaria. Altrimenti piangeremo altri morti”.

La tragedia, chi era Francesco Vincenzo Maniaci

Francesco Vincenzo Maniaci, originario di Sant’Agata di Militello, 43 anni, è l’automobilista morto ieri mattina sull’autostrada Palermo-Messina, a causa di un albero caduto sulla carreggiata stava andando al lavoro. Era medico a contratto all’Inps di Trapani. Con molta probabilità si era svegliato molto presto per prendere servizio a Trapani. A bordo della sua auto è stato investito dal grosso albero di pino che è caduto bloccando l’intera carreggiata.

Immediati i soccorsi

L’incidente si è verificato poco dopo le 6 della mattina del 9 ottobre. Stando alle prime notizie che filtrano, un albero posto ai lati della carreggiata è improvvisamente crollato. In quel momento stava transitando un’auto che è stata investita in pieno dal grosso fusto. Per lo sfortunato automobilista non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Immediato l’intervento sul posto di polizia stradale, operai del Cas (consorzio autostrade) e mezzi di soccorso. La strada è stata chiusa del tutto al traffico anche perché l’albero ha occupato l’intera carreggiata.

Le operazioni di sgombero

Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Gli operai stanno invece lavorando per tentare di sgomberare al più presto la carreggiata per quantomeno riaprirla parzialmente al traffico veicolare. Si dovrà anzitutto rimuovere il grosso fusto che ha invaso per intero la carreggiata.

Sant’Agata di Militello sotto choc

In moltissimi si sono svegliati, a Sant’Agata Militello, questa mattina, con la notizia della tragedia e della morte del medico. Stimato e ben voluto da tutti nella cittadina del Messinese, in molti lo hanno ricordato sui social. “Una brava persona, un ottimo medico, riposa in pace”, scrivono. C’è anche chi punta il dito contro i controlli in autostrada. “Una fine ingiusta – scrive un’amica – quell’albero era bruciato, danneggiato dagli incendi, e nessuno ha fatto niente”.