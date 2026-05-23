Tragico incidente fra auto e pedone a Palermo nella centrale in via Imperatore Federico. Una donna di 54 anni è stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada. Un impatto violento e fatale. La vittima ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto e poi è stata sbalzata via. Secondo i testimoni avrebbe fatto un volo di diversi metri, finendo a terra priva di sensi.

La 54enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia ma durante il tragitto è deceduta.

La vittima dello scontro

La vittima si chiamava Laura Catania e aveva 54 anni. Secondo le prime notizie raccolta è morta poco dopo essere arrivata all’ospedale Villa Sofia dove è stata trasportata d’urgenza dai sanitari del 118.. La donna, sempre in base alle prima sommarie notizie raccolte, stava passeggiando con il cane nei pressi delle strisce pedonali quando è stata investita.

Altro incidente nel catanese

Un altro incidente di natura diversa si è verificato nel catanese. Ne da notizia l’Anas. A causa di un mezzo ribaltato, è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 514 “di Chiaramonte” al km 27,300 all’altezza di Licodia Eubea (Catania).

Nel sinistro si registra un ferito le cui condizioni non sono ancora note.

La viabilità alternativa

Deviazione in loco uscita svincolo di Coffa Km 26,800 per chi proviene da Ragusa, uscita svincolo Grammiche Km 33,000 per chi proviene da Catania.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.