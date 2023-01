Gli scavi inizieranno su via Crispi, Foro Umberto I e via Lincoln

Parte la fase due della progettazione del sistema tram a Palermo. La ditta RGM ha annunciato l’avvio delle attività di rilievo nelle aree che saranno interessate dalle future linee D, E, F e G.

Si inizia dal percorso della linea F

Operazioni necessarie al completamento della redazione del progetto definitivo delle sopracitate linee. Le operazioni inizieranno a partire da martedì 24 gennaio 2023, in particolare da alcune strade comprese fra VIII e I Circoscrizione. Le strade coinvolte saranno in particolare via Lincoln, Foro Umberto I e via Francesco Crispi. Sezioni stradali sulle quali sorgerà la future linea F, che collegherà il capolinea della Stazione Centrale con quello della Stazione Giachery, attraversando buona parte del litorale.

Rilievi con autovetture e droni

Lavori che verranno condotti cercando di limitare al minimo i disagi per la viabilità, già gravata da diversi cantieri in zona. Fatto spiegato in una nota inviata proprio dalla ditta RGM. “Lungo le strade interessate, dove si è già provveduto ad installare la necessaria segnaletica, sarà inibito il parcheggio fino al completamento delle operazioni, giusta ordinanza comunale n°. 90 del 18/01/2023. I rilievi verranno effettuati con l’utilizzo di autovetture opportunamente attrezzate e di droni, al fine di limitare i tempi per le attività ed i disagi ai cittadini, che si cercherà di contenere al massimo. Nei giorni seguenti sarà data comunicazione sulle modalità di prosecuzione delle attività e sulle ulteriori strade interessate dalle limitazioni”.

Poi si procederà con linee D, E e G

Rilievi che riguarderanno ovviamente anche le altre tre linee facenti parte del secondo lotto del sistema tram. Con riguardo alla linea D, che collegherà Bonagia alla Stazione Orleans, saranno interessate dai rilievi, fra le altre, via Placido Rizzotto, via Gaetano Lodato e parte di viale Regione Siciliana Sud Est. Particolare attenzione sarà rivolta alla linea E, che interconnetterà l’area dello stadio Renzo Barbera con la borgata marinara di Mondello. Percorso che attraverserà buona parte della VI e della VII Circoscrizione, con campionature che saranno condotte su arterie stradali di rilievo come via Croce Rossa, viale Strasburgo o viale dell’Olimpo. Detto della linea F, del secondo lotto fa parte anche la linea G, che collegherà via Lanza di Scalea all’altra borgata marinara, quella di Sferracavallo. Prelievi che partiranno quindi da piazza Bolivar verso via Sferracavallo. Il calendario più preciso sarà fornito nelle prossime settimane.