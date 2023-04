Le baby rosanero si sbloccano nel girone 4

Il Palermo Under 17 femminile conquista i primi tre punti nel gruppo 4 della seconda fase interregionale del campionato di categoria.

L’Apulia Trani, infatti, non si è presentata oggi in campo. Si va verso il 3-0 a tavolino. Risultato che permette alle baby rosanero di sbloccarsi e di agguantare al quinto posto in un girone con le pari-età di Roma, Napoli, Roma Calcio Femminile, Lazio e, appunto Apulia Trani.

L’ultima partita in calendario è prevista per il prossimo 6 maggio in casa delle pugliesi fanalino di coda. Ad ogni moto tanta esperienza per l’11 siciliano.

Le baby aquile si sono qualificate alla seconda fase del campionato vincendo ampiamente tutte le partite del girone siculo-calabro superando agevolmente la Jsl Junior Sport Lab, il Cosenza, il Catanzaro, il Crotone, l’Unime Arl e la Reggina.