Quali professioni guideranno il mercato del lavoro nei prossimi anni? Come la transizione ecologica e l’intelligenza artificiale stanno ridisegnando carriere e competenze? A queste domande risponde “Green jobs. Come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro” il nuovo libro di Tessa Gelisio e Marco Gisotti pubblicato da Edizioni Ambiente.

In occasione del lancio nazionale, il giornalista Marco Gisotti (La7, Radio3Rai) sarà a Catania venerdì 24 aprile per una doppia presentazione, trasformando la città nel centro del dibattito sul futuro sostenibile del lavoro. Il primo evento si terrà la mattina a ECOMED, il Green Expo del Mediterraneo, seguito nel pomeriggio dalla presentazione presso la Libreria Mondadori in Piazza Roma.





Parteciperanno ai due eventi, oltre all’autore, Brigida Morsellino, Direttore generale dell’ITS Academy Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica di Catania, Preside del Politecnico del Mare di Catania, Davide Bennato, professore di Sociologia dei media digitali, Università di Catania, Corrado Carrubba, avvocato, giurista ambientale, Presidente di Safe Green SAT, e Domenico Repetto, editorialista di La Sicilia, dirigente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Il mercato del lavoro è cambiato e con esso il nostro manuale di riferimento. Green jobs eredita l’autorevolezza della prima “Guida ai green jobs” che abbiamo scritto nel 2009 e ristampato numerose volte, ma si presenta come un testo completamente nuovo, focalizzato sulle sfide che ci attendono da oggi al 2030 e oltre” dichiara Marco Gisotti.





Il libro è una guida aggiornata e concreta per orientarsi in un mercato in piena trasformazione dove la sostenibilità e l’innovazione tecnologica, e in particolare l’intelligenza artificiale, stanno ridefinendo i ruoli e le competenze. Attraverso 100 schede tecniche di professioni verdi, interviste a esperti e un’analisi accessibile, si esplorano i lavori che nascono, quelli che si trasformano e quelli destinate a scomparire, offrendo strumenti concreti per studenti, professionisti e chiunque voglia reinventarsi. Dall’energia all’edilizia, dall’agricoltura alla finanza, dalla mobilità alla ristorazione, emerge infatti un quadro ampio e articolato del lavoro di domani.

La presentazione in Sicilia assume un valore particolare. La regione, per posizione geografica e risorse naturali, è un hub per la transizione ecologica, dall’energia rinnovabile all’agricoltura sostenibile, dal turismo consapevole all’economia circolare.





“Entro la fine del 2029 – prosegue Marco Gisotti che nel volume “Green jobs” hanno lavorato a partire dai dati del Sistema Formativo Excelsior di Unioncamere, la più importante banca dati nazionale sul mercato del lavoro – in Sicilia saranno richiesti circa 130.840 lavoratori con profili legati alla green economy. La domanda si concentra principalmente nei poli di Catania (30.160 unità) e Palermo (26.770 unità), che insieme assorbono quasi la metà del fabbisogno regionale. Nonostante la rilevanza dei numeri, le imprese segnalano una difficoltà di reperimento media del 46,5%, con picchi del 56,4% nella provincia di Enna, mentre per il 75% degli ingressi è richiesta un’esperienza specifica nel settore”.

“Il trend è come quello nazionale: le competenze green e la sensibilità ambientale sono diventate un requisito trasversale in Sicilia come nel resto del Paese: il 78% dei nuovi assunti nell’isola dovrà possedere un’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità. Più specifica è invece la richiesta per la gestione di tecnologie green, che riguarda il 58,9% delle figure ricercate. In questo ambito, province come Messina e Palermo mostrano le percentuali di pervasività più elevate, superando la media regionale”.





In questo contesto, i green jobs sono la risposta per trasformare la domanda di lavoro in occupazione stabile e di qualità.

Questa sfida locale si inserisce in un quadro nazionale altrettanto complesso. A livello nazionale, secondo i dati recenti di Excelsior, basati sul rapporto previsionale 2025-2029, il sistema produttivo esprimerà un fabbisogno di oltre 3,7 milioni di occupati, derivanti sia dalla creazione di nuova occupazione sia dalla necessità di sostituire i lavoratori in uscita. Per soddisfare questa domanda complessiva serviranno 1,55 milioni di lavoratori per i quali sarà richiesto un livello intermedio di competenze nella gestione di prodotti e tecnologie green (circa il 43% del fabbisogno) e circa 760 mila con un livello elevato di queste competenze. Formare queste competenze in tempo è la vera sfida per non frenare la transizione ecologica del Paese.





“Sono particolarmente felice di presentare il libro sui Green Jobs, scritto con Tessa Gelisio, in Sicilia una terra dalle enormi potenzialità” conclude Marco Gisotti. “Il nostro libro vuole essere uno strumento concreto per i giovani, i lavoratori e le imprese, per trasformare le sfide del presente in opportunità di lavoro qualificato e sostenibile. La competitività e la crescita del nostro Paese dipendono dalla capacità di cogliere la sfida della transizione verde. È un’opportunità che riguarda tutti, e che un territorio come la Sicilia, con le sue risorse, ha il dovere e l’interesse di non lasciarsi sfuggire”.





IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

1. Mattina – ECOMED, Green Expo del Mediterraneo

● Ore: 10:00 – 11:00

● Luogo: Padiglione C – Stand del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, SICILIA FIERA, via Leopoldo Franchetti, Misterbianco (CT)

● Intervengono:

○ Marco Gisotti, giornalista, divulgatore e co-autore di “Green Jobs”

○ Brigida Morsellino, Direttore generale dell’ITS Academy Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica di Catania, Preside del Politecnico del Mare di Catania

○ Davide Bennato, professore di Sociologia dei media digitali, Università di Catania

○ Altri relatori in via di definizione





2. Pomeriggio – Incontro in libreria

● Ore: 17:30 – 19:00

● Luogo: LIBRERIA MONDADORI, Piazza Roma 18, Catania

● Intervengono:

○ Marco Gisotti, giornalista, divulgatore e co-autore di “Green Jobs”

○ Corrado Carrubba, avvocato, giurista ambientale, Presidente di Safe Green SAT

○ Domenico Repetto, editorialista di La Sicilia, dirigente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Luogo: Catania, Via Leopoldo Franchetti Misterbianco e Piazza Roma

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Artista: Marco Gisotti giornalista ambientale e coautore libro Green Jobs

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