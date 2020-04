Sono stati trasferiti i pazienti risultati positivi al Covid-19, dalla clinica Maria Eleonora a Palermo. Quattro sono stati portati all’ospedale Civico, tre al Covid Hospital di Partinico e sei nell’albergo San Paolo Palace.

Nei giorni scorsi un’altra donna era stata trasferita sempre a Partinico e una seconda all’ospedale Civico. Si attende ancora l’esito sui tamponi rimasti eseguiti ai dipendenti, ai pazienti ai fornitori e i parenti dei pazienti. Al momento sono 22 i positivi tra pazienti e dipendenti in base ai dati ufficiali comunicati ieri sea dalla regione siciliana alla fine di una lunga e difficile giornata di controlli incrociati dopo che durante la giornata si era sparsa voce insistente che fossero già 39. In serata, inoltre, la Regione ha confermato ufficialmente che verrà disposta una ispezione per comprendere quale sia stata la causa di tutto.

A prescindere dalle responsabilità c’è da fronteggiare una emergenza. Sono 149 i tamponi che sono stati effettuati. Di questi 54 pazienti e 150 tra fornitori e personale sanitario. In questa fase da controllare restano circa 350 persone considerando anche i parenti dei pazienti che sono venuti a contatto all’interno della clinica.

Nella struttura adesso si attende l’arrivo proprio degli ispettori regionali. Ieri l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza ha lasciato trasparirei dubbi della Regione proprio sulla gestione dei protocolli Covid19 all’interno della struttura. Agli ispettori sarà dato mandato di verificare se l’ospedale abbia sospeso tutte le attività non urgenti come disposto proprio dal protocollo di contenimento e se si sia attenuto all’esecuzione solo degli interventi urgenti e indifferibili sia a livello ospedaliero che ambulatoriale.

Accertamenti saranno eseguiti anche sule visite familiari ai pazienti ricoverati e sulla gestione del rischio in questo senso. Ma sarà necessario anche verificare ulteriormente tutti i contatti avuti dalle persone che sono entrate e uscite dalla struttura nelle ultime due settimane e per questo il numero delle verifiche viene indicato in circa 350. Contenere eventuali espansioni del virus da questo focolaio ospedaliero è fondamentale per la gestione dell’epidemia nel palermitano e di conseguenza per l’andamento dei dati in Sicilia