La segreteria regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri Usic – Sicilia esprime profonda soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che garantisce la gratuità del trasporto pubblico extraurbano su gomma per le Forze Armate e i Corpi dello Stato.
In seguito al recente confronto con il capo di gabinetto Vicario, Bartolo Corallo, e Giuseppe Maniaci, Usic Sicilia accoglie con favore la definizione della convenzione; a loro va la nostra gratitudine.
“Ottima norma” afferma il deputato regionale Alessandro Aricò, assessore ai trasporti, che si è occupato in prima persona col presidente Renato Schifani di questo emendamento. A lui un ringraziamento particolare a nome di tutte le forze dell’ordine.
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