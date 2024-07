La polizia municipale indaga

In gravi condizioni un anziano investito in sella alla sua bici da un’auto nella tarda mattinata di oggi. È accaduto sulla strada provinciale 55, a poche centinaia di metri dall’imbocco per Alcamo marina. Il ciclista, 75 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo con la prognosi sulla vita.

In seguito all’impatto ha subito numerose fratture, fra cui alcune anche di grave entità. Ad avere aperto un’indagine sull’episodio la polizia municipale. Stando alle prime ricostruzioni la bici era condotta da un uomo di 75 anni e sarebbe stata colpita da una Seat guidata da un altro anziano. Entrambi procedevano in direzione Alcamo marina.

Ancora non è chiaro se qualcuno possa aver fatto una manovra sbagliata. I rilievi dovranno chiarire soprattutto questo aspetto, vale a dire le eventuali violazioni commesse al codice della strada.

Incidente sulla Palermo Catania, muore un motociclista di 34 anni

Pochi giorni fa è morto un motocicista sulla Palermo-Catania all’altezza di Scillato in direzione del capoluogo. L’impatto per il palermitano di 34 anni è stato violento tanto che si è spaccato il casco. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e tecnici dell’Anas.

Investito sulle strisce pedonali a Trapani, è grave

Un giovane di 24 anni, questa mattina intorno alle 8, è stato travolto da un’auto a Trapani mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il giovane è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate ma per la gravità della sue condizioni è stato poi trasferito a Palermo. L’incidente è avvenuto in via Ammiraglio Staiti nei pressi dell’imbarco per le isole Egadi. L’auto coinvolta è stata sequestrata.

La morte del fattorino di Furci Siculo

Viene definito come un “lavoratore infaticabile”, Carmelo Iannino, deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, 15 luglio, sull’autostrada Catania-Messina. Il sinistro si è verificato intorno alle 10 al km 29.800 lungo la carreggiata in direzione Messina, la vittima era alla guida di un furgoncino Fiat che utilizzava per consegnare il pane in tutto il comprensorio jonico. La vittima, 58 anni, è stato coinvolto in un tamponamento risultato fatale.