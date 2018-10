Lotta in rianimazione un giovane di 27 anni travolto da un carro attrezzi mentre attraversa la strada in via Olio di Lino, nella zona di Borgo Molara.

G.C., portato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso del Civico. Dopo i primi accertamenti i medici hanno riscontrato un trauma cranico ed espresso per lui la riserva sulla vita.

L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 4D, come riscontrato dagli agenti dell’Infortunistica che hanno trovato lì vicino una chiazza di sangue. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. “Sappiamo che il mezzo speciale viaggiava in direzione di via Molara”, precisano dal Comando di via Dogali.

L’intera zona, come denunciato dall’ex consigliere di circoscrizione Domenico Fanciuso e segnalato più volte dalla polizia municipale agli uffici del Comune, soffre per la mancanza di un sistema di illuminazione adeguato. Una circostanza che potrebbe aver avuto un’incidenza nell’incidente di ieri sera.

“Ho più volte sollecitato l’Amg – ha detto Fanciuso – la scarsa illuminazione della zona. Strade troppo buie, ma ad oggi non sono stati fatti lavori idonei per potenziare gli impianti. Rinnovo l’appello agli organi competenti e a tutte le istituzioni affinché si attivino per un intervento rapido e risolutivo”.“