Un uomo di 52 anni, F.G., è stato investito da una moto mentre stava attraversando la strada in corso Calatafimi, nel pressi del civico 503. Il giovane motociclista, di 22 anni, era alla guida di una Yamaha e, a seguito dell’impatto, il pedone è caduto pesantemente sull’asfalto. Anche il motociclista la passeggera, entrambi coetanei, sono stati sbalzati dalla sella e hanno riportato ferite.

Tre i feriti

L’allerta è stata lanciata da alcuni automobilisti che si trovavano nelle vicinanze. In poco tempo, i soccorsi del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente. Il pedone è stato trasportato al Policlinico con un codice giallo, mentre i due giovani sono stati portati rispettivamente all’Ingrassia e al Civico, con ferite meno gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. A causa dell’accaduto, il traffico nella zona ha subito notevoli rallentamenti, causando disagi alla viabilità.

Donna travolta da moto in via Roma, è grave

Una donna di 60 anni è stata travolta da una moto in via Roma, vicino alle strisce pedonali. La donna stava tornando a casa con la spesa quando è stata investita dal mezzo a due ruote. Soccorsa dai passanti, è stata portata in ospedale in prognosi riservata. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.

Residenti chiedono più sicurezza, troppi incidenti in via Roma

Da tempo i residenti denunciano la velocità eccessiva in via Roma, una delle strade più trafficate della città. Il vicepresidente della circoscrizione Nicolao ha proposto l’installazione di dissuasori di velocità. Secondo i dati del Comune, via Roma è tra le strade con più incidenti della città. A maggio si era parlato di istituire la Zona 30.

Incidente mortale a Palermo, 32enne perde la vita in viale Regione Siciliana

Un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, poco dopo la mezzanotte del 22 novembre. La vittima era alla guida di un’Alfa Romeo 159. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto diverse auto sfrecciare ad alta velocità in direzione Trapani poco prima dell’incidente, all’altezza di corso Calatafimi. L’alta velocità sembra essere la causa principale dell’incidente, sebbene la dinamica sia ancora al vaglio delle autorità.

Muore dopo essere stato investito a Palermo da una moto

Un anziano muore dopo essere stato investito da uno scooter a Palermo. A perdere la vita Salvatore Potenzano, 83 anni. Il suo cuore ha cessato di battere in un letto del reparto Trauma center dell’ospedale di Villa Sofia per le gravi ferite riportate. Il pensionato muore dopo esesre stato investito in viale Michelangelo, all’altezza di via Centorbe mentre stava tornando dalla farmacia. A travolgerlo lo scorso 20 gennaio 2023 uno scooter guidato da un ventottenne, che ora è accusato di omicidio stradale. Sull’incidente indaga la polizia municipale.

Altro pedone investito

Un altro pedone investito a Palermo in queste ore. Si tratta di una donna urtata mentre attraversava la strada in corso Calatafimi, all’altezza dell’ospedale Ingrassia. La vittima colpita da una vettura è rimasta gravemente ferita sull’asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso in codice rosso. I rilievi eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia municipale che sta accertando le responsabilità dell’automobilista.

