Dramma in provincia di Mantova

È stata una scena tragica quella avvenuta ieri a Villa Garibaldi, una frazione di San Benedetto Po, in provincia di Mantova, dove una ragazza di 15 anni, Giorgia Coraini, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada dopo essere scesa dal pullman. La giovane, che abitava poco lontano dal luogo dell’incidente, ha subito gravi traumi che si sono rivelati fatali dopo alcune ore di agonia all’ospedale di Parma, nonostante un disperato tentativo di rianimazione.

Soccorsi e disperazione dei familiari

Il tragico incidente è accaduto nel primo pomeriggio. Già in arresto cardiaco all’arrivo dei soccorritori, i paramedici hanno attivato le pratiche di emergenza. Dopo svariati tentativi, il cuore della giovane ha ricominciato a battere, seppur debolmente, e i soccorritori hanno deciso di trasportarla in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma per cercare di salvarle la vita. Tuttavia, dopo poche ore dal ricovero, il cuore di Giorgia ha cessato di battere, lasciando i genitori e tutta la comunità nel dolore.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14, nei pressi della fermata del pullman proveniente da Mantova. Giorgia, scesa dall’autobus, ha iniziato ad attraversare la strada trafficata per raggiungere casa, quando è stata travolta da un’auto proveniente dalla direzione opposta rispetto al pullman. L’impatto è stato così violento da farla sbalzare in una scarpata adiacente alla carreggiata, con conseguenze fatali.

Conducente sotto shock

Alla guida dell’auto c’era una giovane donna di 26 anni, rimasta fisicamente illesa ma visibilmente sotto shock. È stata trasportata in stato di forte agitazione all’ospedale di Pieve di Coriano. Secondo le prime ricostruzioni, la conducente potrebbe non aver visto la ragazza in tempo per evitare l’impatto, dato che Giorgia era scesa dalla porta posteriore dell’autobus, dove la visuale era parzialmente ostruita.

Comunità sconvolta

Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco di San Benedetto Po, Roberto Lasagna, per incontrare i residenti della zona, profondamente colpiti dall’accaduto. La frazione di Villa Garibaldi è in lutto per la morte di Giorgia, una giovane conosciuta e amata da tutti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito e condurranno ulteriori indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.