“Dopo il terzo furto in tre giorni ho deciso di dormire nel locale. Al momento non c’è altra alternativa. Vivo in una zona distante dalla mia attività e anche se scatta l’allarme il ladro la farà sempre franca”. Fabio Carlotta titolare del locale Carlotta’s in via dell’Artigliere a Palermo è davvero scoraggiato. Per tre volte dal 30 dicembre ha visto violato il suo locale. Furti di pochi euro, qualche bottiglia e qualche vettovaglia, ma tanti danni che per un’attività sono colpi davvero difficili da sopportate.

“Questa zona è stata riqualificata dal mio locale – dice il titolare del ristorante – I condomini ci hanno accolto con molto favore.

E’ la mia attività ad illuminare la zona. La sera qui quando chiudo il locale cala la notte. L’illuminazione pubblica è inesistente. I ladri possono agire indisturbati. La polizia e i carabinieri che intervengono fanno quello che possono. Questa mattina erano in sei i poliziotti che hanno cercato di trovare tracce utili per risalire al ladro. Sappiamo bene che una volta preso dopo qualche giorno è di nuovo fuori a delinquere”. Negli ultimi giorni la sua capacità di resistenza è messa a dura prova.

“Io resisto riparerò di nuovo la vetrata danneggiata. Se continua così però sarò costretto a chiudere – aggiunge Carlotta – Non c’è alternativa. Ho fatto decine di segnalazioni. Qui in zona danneggiano altri negozi, auto parcheggiate, si presentano denunce ma resta una zona sempre abbandonata”. I ladri, almeno per un paio di colpi sembra sempre lo stesso, ha spaccato la vetrina non ha trovato nulla in cassa e ha portato via quello che ha trovato. L’uomo ha agito a volto scoperto e dopo il colpo si è diretto verso uscita e ha fatto perdere le proprie tracce.