Ancora furti con spaccata nel palermitano

Tre furti a due tabaccherie e un pub con il sistema della spaccata sono stati messi a segno a Palermo e in provincia. Il primo a Balestrate (Palermo) all’Antica tabaccheria di via Madonna del ponte, strada centralissima a due passi dal frequentatissimo belvedere.

Altri due colpi in viale Michelangelo e in via Bernini

E’ stato forzata la porta d’ingresso ed ha portato via svariati prodotti e quanto era rimasto di soldi all’interno del registratori di cassa. Il bottino è in via di quantificazione. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il secondo colpo tra viale Michelangelo e via Bernini. Anche qui i ladri hanno spaccato la vetrina e si sono portati soldi e alcuni prodotti tra cui tabacchi. In questo caso le indagini sono condotte dalla polizia. L’ultimo ad esser preso di mira il locale Cantavespri. Anche qui due giovani all’alba hanno distrutto una vetrata senza riuscire a rubare nulla ma provocando danni. Il titolare dell’attività, Giuseppe Silvestri, ha denunciato l’accaduto.

Le parole del titolare Giuseppe Silvestri

“Non è un caso isolato – dice Silvestri. -Da mesi assistiamo a veri e propri raid organizzati: spaccate, furti e tentativi di effrazione, soprattutto nelle zone con alta concentrazione di attività ristorative. I commercianti sono abbandonati a se stessi, mentre questi individui agiscono indisturbati, sprezzanti di ogni controllo. È sconfortante che dopo mesi di denunce e articoli sui giornali non vi siano presidi delle forze dell’ordine nelle prime ore del mattino. I commercianti sono costretti a subire danni economici gravissimi, già strozzati da aumenti di tributi e utenze. Non ci resta che organizzarci in ronde di privati cittadini per difendere il pane dei nostri dipendenti”.

Furto con spaccata al negozio Al Kassaro di via Vittorio Emanuele

Furto con spaccata In un negozio in centro a Palermo. I ladri hanno divelto l’ingresso la grata in metallo del negozio Al Kassaro in via Vittorio Emanuele e poi sono entrati dentro portando via soldi e prodotti in vendita. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Furto con spaccata, colpito il Punto pizzo free di corso Vittorio Emanuele

Nuovo furto con spaccata nel negozio Punto pizzo free l’emporio in corso Vittorio Emanuele a Palermo, punto vendita di prodotti tipici siciliani che fa parte dell’associazione Addiopizzo.

Beccati dalle telecamere

Sono stati i proprietari a chiedere l’intervento dei carabinieri dopo avere notato l’ingresso di qualcuno nel negozio dalla telecamere. I ladri hanno portato i soldi che c’erano in cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo. Si tratta dell’ennesima attività commerciale presa di mira dai ladri in pieno centro a Palermo.

Pochi prima un episodio simile

Pochi prima i ladri sono entrati con un piede di porco con il quale hanno forzato l’ingresso del Chiosco cucina&drink che si trova in via Libertà, all’angolo con via Agrigento. La scorsa settimana due malviventi hanno preso di mira il ristorante St’Oliva, in via Principe di Villafranca dove hanno portato via e 50 euro e bottiglie. La scorsa settimana, invece, a subire la spaccata è stata la Rinascente in via Roma.

